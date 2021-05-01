Федотов: Желание «Краснодара» выиграть вдесятером сослужило ему дурную службу

Главный тренер «Сочи»поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Хорошее начало игры, мы забили первыми. Потом, мы отметили это в Казани, "Краснодар" был очень активен.

У соперника появилось очень много передач с флангов, в переходных фазах. Мы достаточно уверенно справлялись в хозяевами. И в подборах, и на втором этаже.

Во втором тайме мы не успевали находить верное решение. Соперник обострял, мы справлялись, но не успели заблокировать удар Дмитрия Стоцкого.

Отмечу желание "Краснодара" выиграть этот матч вдесятером. Но это сослужило им дурную службу.

В этом матче капитанскую повязку получил Николай Заболотный — он корифей этой команды. Занимает пост номер 1. Поэтому мы доверили ему капитанскую повязку.

У Жоаозиньо новый рецидив предыдущей травмы. Так бывает. Возраст. Ему требовалось больше времени для восстановления. Но у нас не было другого выбора.

Да, он чувствовал себя на тренировках хорошо. А мы поспешили. Ну что ж поделать, так бывает», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

По итогам 28 туров «Сочи» имеет 49 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.