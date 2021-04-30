Генич: Ноль ударов в створ — это проблема ЦСКА, а не вина «псевдожурналистов»

Комментатор «Матч ТВ»высказался по поводу заявления, появившегося на сайте армейцев после поражения от(0:1) в 27-м туре РПЛ, а также конфликта клуба с журналистами.

В сообщении на сайте армейцев в частности говорится, что «в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба».

«Заявление ЦСКА мне сразу напомнило коммунистические лозунги и клише. "Коммунистическая партия хочет донести до своего народа…"

Удивительно, что все подписались под этим: Акинфеев, Олич, Орешкин, Гинер, Бабаев. Все это больше напоминает какую-то агонию от ЦСКА после вылета из Кубка, поражения в дерби, проигрыша по делу "Сочи" и так далее.

Я еще могу понять подобную эмоциональную рефлексию от "Краснодара", который словами генерального директора призывал СМИ заниматься московскими клубами, "мы сами разберемся, что нам делать с Мусаевым".

Региональные комплексы, как мне показалось. Но я не помню, чтобы ЦСКА делал нечто подобное, он вел себя уверенно даже после неудач.

Большие дела делаются в тишине, большой клуб не должен искать причины неудач снаружи, их нужно искать внутри.

Все эти поражения и ноль ударов в створ в дерби — это внутриклубная проблема, а не вина "псевдожурналистов". Клуб ведет себя не очень красиво, несолидно.

Лишение аккредитации журналиста [Андрея Панкова] — это вообще зачем? Нужно было наоборот пригласить его на лучшее место, если у клуба были претензии.

Всячески осветить эту историю: "Мы приглашаем, так как всегда идем навстречу объективной журналистике и журналистам, которые стараются говорить правду".

Мне кажется, ЦСКА не хочет признавать, что поспешил с назначением Олича и сейчас пытается всячески отвести огонь от команды и тренера: "Критикуйте клуб, но не команду и тренера".

Возможно, делает все это намеренно, чтобы отвести удар, сместить акцент критики от игры ЦСКА.

Фон создан негативный. Как это отразится на игре с "Уфой", посмотрим. Потом ведь "Краснодар" и "Динамо", вполне можно остаться без еврокубков», — отметил Генич в интервью «Матч ТВ».

После 27-ми туров ЦСКА находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре красно-синие дома примут «Уфу» (1 мая).