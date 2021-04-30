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    Генич: Ноль ударов в створ — это проблема ЦСКА, а не вина «псевдожурналистов»

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по поводу заявления ЦСКА, появившегося на сайте армейцев после поражения от «Спартака» (0:1) в 27-м туре РПЛ, а также конфликта клуба с журналистами.

    Константин Генич
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    Константин Генич

    В сообщении на сайте армейцев в частности говорится, что «в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба».

    «Заявление ЦСКА мне сразу напомнило коммунистические лозунги и клише. "Коммунистическая партия хочет донести до своего народа…"

    Удивительно, что все подписались под этим: Акинфеев, Олич, Орешкин, Гинер, Бабаев. Все это больше напоминает какую-то агонию от ЦСКА после вылета из Кубка, поражения в дерби, проигрыша по делу "Сочи" и так далее.

    Я еще могу понять подобную эмоциональную рефлексию от "Краснодара", который словами генерального директора призывал СМИ заниматься московскими клубами, "мы сами разберемся, что нам делать с Мусаевым".

    Региональные комплексы, как мне показалось. Но я не помню, чтобы ЦСКА делал нечто подобное, он вел себя уверенно даже после неудач.

    Большие дела делаются в тишине, большой клуб не должен искать причины неудач снаружи, их нужно искать внутри.

    Все эти поражения и ноль ударов в створ в дерби — это внутриклубная проблема, а не вина "псевдожурналистов". Клуб ведет себя не очень красиво, несолидно.

    Лишение аккредитации журналиста [Андрея Панкова] — это вообще зачем? Нужно было наоборот пригласить его на лучшее место, если у клуба были претензии.

    Всячески осветить эту историю: "Мы приглашаем, так как всегда идем навстречу объективной журналистике и журналистам, которые стараются говорить правду".

    Мне кажется, ЦСКА не хочет признавать, что поспешил с назначением Олича и сейчас пытается всячески отвести огонь от команды и тренера: "Критикуйте клуб, но не команду и тренера".

    Возможно, делает все это намеренно, чтобы отвести удар, сместить акцент критики от игры ЦСКА.

    Фон создан негативный. Как это отразится на игре с "Уфой", посмотрим. Потом ведь "Краснодар" и "Динамо", вполне можно остаться без еврокубков», — отметил Генич в интервью «Матч ТВ».

    После 27-ми туров ЦСКА находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре красно-синие дома примут «Уфу» (1 мая).

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