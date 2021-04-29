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    СМИ: «Ювентус» выставит Дибалу на трансфер, если не попадет в ЛЧ

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    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может быть продан в летнее трансфертное окно в случае непопадания клуба в зону Лиги чемпионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Ювентус» не достиг соглашения о продлении контракта с игроком сборной Аргентины и может быть вынужден продать его этим летом, чтобы не отпустить свободным агентом в следующем году.

    Будущее нападающего в Турине зависит от квалификации «Старой Синьоры» в Лигу чемпионов. В случае непопадания в четверку сильнейших Серии А, клуб выставит 27-летнего нападающего на трансфер.

    Также будущее аргентинца зависит от того, останется ли в клубе нападающий Криштиану Роналду. При этом, как утверждается, аргентинец хочет остаться в «Ювентусе».

    В этом сезоне футболист провел 16 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

    В настоящий момент в Серии А у трех клубов с 3-го по 5-е место («Наполи», «Ювентус», «Милан») в активе одинаковое количество очков — 66. «Ювентус» располагается на 4-й позиции.

    В последних 5 матчах чемпионата туринцам предстоит встретиться с двумя клубами из первой пятерки таблицы — «Миланом» (9 мая) и «Интером» (15 мая).

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