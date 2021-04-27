Пиоли: Я ожидал большего от команды

Наставник «Милана»дал комментарий после того, как его команда проиграла «Лацио» со счетом 0:3 в матче 33 тура Серии А.

«Как это часто бывает в таких матчах, наши противники добились своего в ключевых фазах игры. В первом тайме мы сыграли лучше и имели шансы сравнять счет. Я ожидал большего от команды, потому что у нас есть качества, чтобы играть лучше, но после второго гола все стало сложнее.

Мы сильная команда, и нам нужно быстро реагировать, потому что это болезненное поражение. Речь не о страхе, но, если вы пропускаете быстрый гол против такой команды, как "Лацио", вы даете им возможность защищаться и контратаковать.

"Милану" нужно было взять на себя инициативу. У нас были моменты, мы были очень близки к тому, чтобы вернуться в игру, но второй гол еще больше усложнил задачу», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.