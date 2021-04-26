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    Дубль Корреа помог «Лацио» разгромить «Милан»

    «Лацио» — «Милан»: счет 3:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 33 туре Серии А «Лацио» одержал крупную домашнюю победу над «Миланом» со счетом 3:0.

    Хоакин Корреа
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    Хоакин Корреа

    Дубль сделал Хоакин Корреа и один гол забил Чиро Иммобиле. Кроме того, Иммобиле выступил ассистентом в эпизоде с первым взятием ворот.

    Счет мог быть и больше, однако один гол «Лацио» был отменен из-за оффсайда после просмотра VAR.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Милан 3:0
    Голы: 1:0 Хоакин Корреа (2'), 2:0 Хоакин Корреа (51'), 3:0 Чиро Иммобиле (87') Лацио: Пепе Рейна, Штефан Даниэл Раду, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Лукас Лейва (Данило Катальди, 88'), Луис Альберто (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 88'), Сенад Лулич (Мохамед Фарес, 68'), Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари, Хоакин Корреа (Андреас Перейра, 76'), Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 88') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия (Диогу Далот, 69'), Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер (Алессио Романьоли, 73'), Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 69'), Хакан Чалханоглу, Анте Ребич, Алексис Салемакерс (Браим Диас, 63'), Франк Кессье, Марио Манджукич (Рафаэл Леау, 63') Предупреждения: Франческо Ачерби (19'), Сергей Милинкович-Савич (57')

    «Лацио» вошел в шестерку лидеров турнира, набрав 61 очко. «Милан» лишился места в зоне еврокубков и опустился на 5 строчку (66 очков).

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