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    Гол Нобоа с пенальти подарил «Сочи» победу над «Уфой»

    «Уфа» — «Сочи»: счет 2:3, обзор голов

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    «Сочи» победили «Уфу» в матче 27 тура российской Премьер-лиги со сетом 3:2.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    После первого тайма «Сочи» вели в счете 2:1 благодаря голам Прохина и Заболотного. За хозяев забивал Кротов.

    В середине второй половины Тимур Жамалетдинов сравнял счет, но на 91 минуте Боян Йокич привез пенальти в ворота «Уфы», за что был удален. 11-метровый реализовал Кристиан Нобоа.

    Отметим, что еще до перерыва «Сочи» лишились Цагалова из-за второй желтой карточки.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Сочи 2:3
    Голы: 0:1 Данила Прохин (8'), 0:2 Антон Заболотный (14'), 1:2 Вячеслав Кротов (19'), 2:2 Тимур Жамалетдинов (78'), 2:3 Кристиан Нобоа (пенальти) (90') Уфа: Алексей Чернов, Григорий Морозов (Неманья Милетич, 46'), Alexey Nikitin, Боян Йокич, Мориц Бауэр, Джемал Табидзе, Олег Иванов, Filip Mrzljak (Дмитрий Сысуев, 62'), Владислав Камилов (Тимур Жамалетдинов, 73'), Komnen Andric, Вячеслав Кротов (Parfait Bizoza, 86') Сочи: Николай Заболотный, Миха Мевля, Иван Миладинович, Данила Прохин, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Александр Руденко (Danil Prutsev, 60'), Антон Заболотный Предупреждения: Ибрагим Цаллагов (9'), Ибрагим Цаллагов (45'), Filip Mrzljak (51'), Кристиан Нобоа (53'), Боян Йокич (54'), Владислав Камилов (59'), Иван Миладинович (61'), Олег Иванов (82') Удаление: Боян Йокич (90')

    С 46 очками «Сочи» идут на 5 позиции в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея 20 очков, занимает 14 место в зоне плей-офф за выживание.

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