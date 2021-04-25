«Лейпциг» — «Штутгарт»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Германииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Уже на 14-й минуте гости остались в меньшинстве — полузащитник Науиру Ахамада получил прямую красную карточку за грубый подкат в центре поля.

На 46-й минуте прошел к штрафной «Штутгарта» Ольмо и вырезал отличный пас на дальнюю штангу, куда ворвался Амаду Хайдара и головой вколотил снаряд точно под перекладину.

А на 67-й минуте отличным пасом Кампль запустил в штрафную гостей Форсберга, которого снес в силовой борьбе Мавропанос. Судья тут же указал на точку.

Сам пострадавший пошел исполнять пенальти. Пробил он на силу в правый от себя нижний угол, а Кобель прыгнул в противоположную сторону.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Штутгарт 2:0 Голы: 1:0 Амаду Айдара (46'), 2:0 Эмиль Форсберг (пенальти) (67') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Ибраима Конате (Деотшанкюль Юпамекано, 46'), Лукас Клостерман (Норди Мукиэле, 65'), Анхелиньо, Амаду Айдара, Тайлер Адамс (Бенджамин Хенрихс, 73'), Кевин Кампль, Кристофер Нкунку (Эмиль Форсберг, 65'), Александр Сёрлот, Даниэль Ольмо (Джастин Клюйверт, 76') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос, Ватару Эндо, Тангуй Кулибали (Дарко Чурлинов, 88'), Роберто Массимо, Naouirou Ahamada, Гонсало Кастро (Атакан Каразор, 74'), Саша Калайджич (Mohamed Sankoh, 74'), Филипп Фёрстер Предупреждения: Ибраима Конате (24'), Бенджамин Хенрихс (76') Удаление: Naouirou Ahamada (14')

«Лейпциг» набрал 64 очка и продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Штутгарт» идет на 10-м месте, имея в активе 39 очков.

В следующем туре «Лейпциг» сыграет с дортмундской «Боруссией» 8 мая, а «Штутгарт» днем ранее примет «Аугсбург».