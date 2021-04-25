«Фиорентина» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

Туринскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

На 29-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Рабьо в борьбе за высоко летевший мяч в штрафной сыграл рукой.

Душан Влахович пробил с «точки». Щенсны гадал и завалился влево, а Влахович просто подрезал мяч по центру, и тот издевательски влетел в сетку над опиравшимся на одну руку голкипером.

А на 46-й минуте Альваро Мората, вышедший на замену после перерыва, получил мяч от Куадрадо на правом краю штрафной, обыграл защитника и технично пробил в дальнюю девятку.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Ювентус 1:1 Голы: 1:0 Душан Влахович (пенальти) (29'), 1:1 Альваро Мората (46') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Херман Песселья, Мартин Касерес, Гаэтано Кастровилли (Валентин Эйссерик, 85'), Лоренцо Венути (Лукас Мартинес, 46'), Софьян Амрабат, Эрик Пульгар, Игор де Пауло (Кристиано Бираги, 72'), Франк Рибери (Кристиан Куаме, 72'), Душан Влахович Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи (Деян Кулушевски, 46'), Аарон Рэмси (Уэстон Маккенни, 69'), Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Альваро Мората, 46') Предупреждения: Игор де Пауло (40'), Маттейс де Лигт (52'), Мартин Касерес (61'), Кристиано Бираги (88')

«Ювентус» с 66 очками вышел на 3-е место в таблице Серии А. «Фиорентина» с 34 очками занимает 14-ю позицию.