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    Перес: Клубы не могут выйти из Суперлиги. Некоторые из-за давления сказали, что выйдут

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    Президент «Реала», председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес сказал, что клубы не могут выйти из турнира.

    Флорентино Перес
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    Флорентино Перес

    Ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало некоторые детали контракта, который подписывали клубы-участники Суперлиги. В контракте 167 страниц, подписавшие его клубы обязались участвовать в турнире в течение 23 лет.

    За выход из Суперлиги в период ее существования прописан штраф в размере не менее 150 млн евро (130 млн фунтов) или же 25% от суммы, полученной клубом за предыдущие четыре сезона. Из этих двух вариантов клуб должен был бы заплатить ту сумму, которая была бы выше.

    При этом в контракте предусмотрен и выход из Суперлиги в ситуации, пока не поступят деньги от инвестора и не будет прояснена правовая ситуация в лиге. Также для этого среди других клубов не должно быть более одного голоса «против». В таком случае никаких выплат производить не нужно.

    «Я не собираюсь тратить время на объяснение того, что означает — заключить контракт. Но факт в том, что клубы не могут выйти.

    Некоторым из-за давления пришлось сказать, что они выйдут. Но этот проект или что-то очень похожее на него состоится, и я надеюсь, что в ближайшем будущем.

    То, что банк JP Morgan, финансирующий Суперлигу, решил покинуть проект — это неправда, они тоже не ушли. У них было время подумать, как у 12 клубов.

    Если что-то нужно изменить, это изменится, но Суперлига — лучший проект, который, как мы думали, можно осуществить.

    Что нам нужно сделать, так это вернуть болельщиков, молодежь. А для этого нужно внести коррективы.

    УЕФА хочет сделать это с проектом, о котором они объявили на днях (речь про реформу Лиги чемпионов — прим. ред.), но я не считаю этого хорошим решением.

    Более того, они хотят стартовать в 2024 году. Посмотрим, какие команды окажут сопротивление», — сказал Перес As.

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