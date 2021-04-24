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    Малком: Надеюсь, что следующее воскресенье станет тем днем, когда мы завоюем титул

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    Полузащитник «Зенита» Малком высказал мнение о разгроме «Ротора» (6:0) и чемпионской гонке.

    Малком
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    Малком

    В матче с волгоградцами хавбек забил мяч и отметился результативной передачей.

    «Действительно, мне очень важно было забить — очень давно этого не делал, поскольку были травмы, восстанавливался. Хотелось отличиться.

    Рады, что одержали победу. Получилась непростая игра, понимали, что соперник будет глубоко обороняться. Создавали очень много моментов.

    В первом тайме не все получалось, голы не забивались, тем не менее, понимали — чуть-чуть спокойствия и своего добьемся.

    Так и случилось: забили первый мяч в конце первого тайма, а во втором — добились крупной победы. Повторюсь: очень рад, что забил, но самое главное — сегодняшняя победа команды.

    Мы — "Зенит", мы должны в первую очередь думать о себе и о своей игре. Конечно, следующее воскресенье — это важный день, но это такой же матч чемпионата, в котором нужно одержать победу.

    Настраиваемся одинаково на каждого соперника — будь то "Ротор" или "Локомотив". Важнее всего — победа.

    Очень надеюсь, что следующее воскресенье станет тем днем, когда мы завоюем титул, все будут счастливы. Это наша цель, мы к ней движемся.

    Сделаем все, чтобы выполнить ее уже через неделю», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

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