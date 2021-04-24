Малком: Надеюсь, что следующее воскресенье станет тем днем, когда мы завоюем титул

Полузащитник «Зенита»высказал мнение о разгроме(6:0) и чемпионской гонке.

В матче с волгоградцами хавбек забил мяч и отметился результативной передачей.

«Действительно, мне очень важно было забить — очень давно этого не делал, поскольку были травмы, восстанавливался. Хотелось отличиться.

Рады, что одержали победу. Получилась непростая игра, понимали, что соперник будет глубоко обороняться. Создавали очень много моментов.

В первом тайме не все получалось, голы не забивались, тем не менее, понимали — чуть-чуть спокойствия и своего добьемся.

Так и случилось: забили первый мяч в конце первого тайма, а во втором — добились крупной победы. Повторюсь: очень рад, что забил, но самое главное — сегодняшняя победа команды.

Мы — "Зенит", мы должны в первую очередь думать о себе и о своей игре. Конечно, следующее воскресенье — это важный день, но это такой же матч чемпионата, в котором нужно одержать победу.

Настраиваемся одинаково на каждого соперника — будь то "Ротор" или "Локомотив". Важнее всего — победа.

Очень надеюсь, что следующее воскресенье станет тем днем, когда мы завоюем титул, все будут счастливы. Это наша цель, мы к ней движемся.

Сделаем все, чтобы выполнить ее уже через неделю», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».