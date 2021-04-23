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    Рахимич готов войти в штаб Олича в ЦСКА

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    Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал слухи о том, что он может войти в тренерский штаб московского клуба.

    Элвир Рахимич
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    Элвир Рахимич

    Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер армейцев Ивица Олич хочет пригласить боснийца на место ушедшего в «Краснодар» Василия Березуцкого.

    «Честно могу сказать, что никто из клуба со мной не связывался. Но я и никуда не уходил. Ивица — мой хороший друг, ЦСКА — моя команда.

    Я в любой момент буду рад вернутся помочь родному клубу. Но пока ни Олич, ни руководство мне ничего не писали», — сказал Рахимич «Спорт-Экспрессу».

    Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год и завоевал в составе клуба 18 трофеев. Сейчас специалист работает в ДЮСШ красно-синих.

    В настоящий момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 46 очков.

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