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    Дзагоев может перейти в «Краснодар»

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    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может покинуть команду по окончании сезона, сообщает Sport24.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    Дзагоев интересен сразу трем клубам — «Краснодару», «Ростову» и «Сочи».

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    • В «Краснодаре» инициатором приглашения 30-летнего игрока выступает главный тренер команды Виктор Гончаренко, который еще в прошлом месяце возглавлял ЦСКА.

    «Ростову» требуется атакующий полузащитник после ухода Романа Еременко, а «Сочи» хочет усилиться для борьбы за еврокубки в следующем сезоне. Оба клуба хотят подписать Дзагоева свободным агентом.

    Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом.

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