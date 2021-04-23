Дзагоев может перейти в «Краснодар»

Алан Дзагоев Фото: globallookpress.com
Дзагоев интересен сразу трем клубам — «Краснодару», «Ростову» и «Сочи».
В «Краснодаре» инициатором приглашения 30-летнего игрока выступает главный тренер команды Виктор Гончаренко, который еще в прошлом месяце возглавлял ЦСКА.
«Ростову» требуется атакующий полузащитник после ухода Романа Еременко, а «Сочи» хочет усилиться для борьбы за еврокубки в следующем сезоне. Оба клуба хотят подписать Дзагоева свободным агентом.
Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом.