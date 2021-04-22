Шварц ожидает очень сложной встречи с «Химками»

Главный тренер «Динамо»поделился ожиданиями от матча 27-го тура российской Премьер-лиги против «Химок».

«Мы ожидаем очень сложную встречу. "Химки" — очень организованная команда, которая агрессивно обороняется. В атаке у них есть разные варианты ведения игры. Это будет интенсивный матч. Он будет интересен также с точки зрения тактических построений команд.

Один из центральных защитников "Химок" дисквалифицирован. Есть вероятность, что на его позиции сыграет опорный полузащитник. Мы готовимся к обеим схемам — они могут сыграть как в 5 защитников, так и в 4. Нам же важно поддерживать интенсивную игру все 90 минут.

Глушаков — очень важный игрок для "Химок". Это очень квалифицированный футболист с большим опытом. После того как команду возглавил новый тренер, она стала очень агрессивно играть в обороне и создает много моментов в атаке, так что в субботу ждем очень тяжелую встречу.

Сейчас мы не говорим о каких-то итоговых целях. Для нас важно отталкиваться от каждой конкретной игры. Сейчас мы настраиваемся на матч против "Химок". Мы не хотели бы говорить о том, сколько очков команда наберет в концовке, но, конечно, мы стараемся попасть на более высокие места в таблице.

Мы не радуемся неудачным матчам наших конкурентов. Нам важны результаты и качество наших игр. После зимней паузы мы в чемпионате уступили только в одной встрече и одну закончили вничью, так что мы хорошо себя проявляем и постараемся закончить сезон на мажорной ноте.

Все игры в чемпионате очень сложные и нельзя недооценивать соперников. Нужно подходить ко всем встречам с максимальной концентрацией. Сложно сравнивать матчи "Динамо" и "Спартака" против "Уфы". Важно следить за ходом конкретного матча, за всеми нюансами.

Слухи о моем возвращении в Германию? Я полностью сконцентрирован на "Динамо". Мне доставляет большое удовольствие работать с нашими футболистами. Слухи — это неотъемлемая часть футбола, но я не обращаю внимание на них», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».