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    «Бетис» вдесятером сыграл вничью с «Атлетиком»

    «Бетис» — «Атлетик»: счет матча 0:0

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    В матче 31-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао — 0:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Отметим, что с 11-й минуте хозяева играли в меньшинстве — французский нападающий севильского клуба Набиль Фекир получил прямую красную карточку.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Атлетик 0:0
    Гол: 1:0 Айсса Манди (51') Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда, Набиль Фекир, Серхио Каналес (Поль Акуоку, 87'), Кристиан Тельо (Диего Лайнес, 66'), Родригес Гидо, Айтор Руйбаль (Андрес Гуардадо, 77'), Борха Иглесиас (Лоренсо Морон, 65') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Лекуэ, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Хон Морсильо (Ибай Гомес, 68'), Микель Весга (Унаи Лопес, 62'), Алехандро Беренгер (Иньяки Уильямс, 82'), Унай Венседор, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 62'), Асьер Вильялибре Предупреждения: Оскар де Маркос (43'), Родригес Гидо (57'), Андрес Гуардадо (82'), Клаудио Браво (90'), Унай Нуньес (90') Удаление: Набиль Фекир (11')

    Команда из Севильи набрала 49 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» — 10-й (38).

    24 апреля «Бетис» отправится в гости к «Реалу», команда из Бильбао примет «Атлетико».

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