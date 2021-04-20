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    «Бавария» взяла верх над «Байером» и оказалась в шаге от чемпионства

    «Бавария» — «Байер»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над леверкузенским «Байером» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте. Шупо-Мотинг среагировал на отскок после удара Мюллера и вколотил мяч под перекладину метров с десяти.

    А на 13-й минуте Киммих удвоил счет, получив мяч на линии штрафной площади и исполнив удар в одно касание — шансов у голкипера не было.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Байер 2:0
    Голы: 1:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (7'), 2:0 Йозуа Киммих (13') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар (Буна Сарр, 82'), Жером Боатенг (Tanguy Nianzou, 63'), Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес, Йозуа Киммих, Томас Мюллер (Леон Горецка, 63'), Давид Алаба, Кингсли Коман (Лерой Зане, 63'), Джамал Мусиала (Christopher Scott, 82'), Эрик Максим Шупо-Мотинг Байер: Лукаш Градецки, Жонатан Та, Свен Бендер (Надим Амири, 70'), Эдмон Тапсоба, Леон Бэйли, Мусса Диаби (Карим Беллараби, 46'), Чарлес Арангис (Керем Демирбай, 60'), Дэйли Синкгравен (Венделл, 83'), Эксекиэль Паласиос, Жереми Фримпонг (Флориан Вирц, 46'), Патрик Шик

    Команда Ханса-Дитера Флика набрала 71 очко и является безоговорочным лидером турнира. «Байер» с 47 очками сохраняет за собой 6-ю строчку за 4 тура до конца сезона.

    Мюнхенцы могут оформить чемпионство уже в следующем туре, если обыграют «Майнц» 24 апреля.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Гельзенкирхенский «Шальке» в гостях проиграл «Арминии» и вылетел из Бундеслиги во второй дивизион Германии.

    Единственный мяч на 50-й минуте забил Фабиан Клос, который мог на 80-й минуте оформить дубль, но не реализовал пенальти.

    Гости заканчивали матч в меньшинстве — на 71-й минуте вторую желтую карточку получил Малик Тиав.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Арминия — Шальке 04 1:0
    Гол: 1:0 Фабиан Клос (50') Арминия: Штефан Ортега, Амос Пипер, Йоаким Нильссон, Андерсон Лукоки, Седрик Бруннер (Nathan De Medina, 69'), Масая Окугава (Кристиан Гебауэр, 85'), Мануэль Притль, Арне Майер, Рицу Доан (Майк ван дер Хорн, 85'), Фабиан Клос (Свен Шипплок, 89'), Andreas Voglsammer (Себио Суку, 69') Шальке 04: Ральф Ферман, Бенжамен Стамбули, Шкодран Мустафи, Malick Thiaw, Омар Маскарель, Суат Сердар, Зеад Колашинац, Амин Арит (Салиф Сане, 78'), Mehmet Aydin, Гонсало Пасьенса (Марк Ут, 53'), Клас-Ян Хунтелар Предупреждения: Фабиан Клос (25'), Седрик Бруннер (39'), Амос Пипер (53'), Malick Thiaw (58'), Бенжамен Стамбули (64'), Malick Thiaw (71'), Зеад Колашинац (90'), Салиф Сане (90')

    «Шальке» (13 очков) потерпел 21-е поражение в сезоне и занимает последнюю 18-ю строчку. «Арминия» (30) поднялась на 14-е место.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Франкфуртский «Айнтрахт» дома обыграл «Аугсбург» (2:0) благодаря голам Мартина Хинтереггера и Андре Силвы.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Аугсбург 2:0
    Голы: 1:0 Мартин Хинтереггер (37'), 2:0 Андре Силва (58') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер (Макото Хасебе, 46'), Тута, Джибриль Соу (Штефан Ильзанкер, 79'), Филип Костич, Даити Камада (Аймен Баркок, 83'), Себастьян Роде, Тимоти Чэндлер (Эрик Дурм, 88'), Лука Йович (Амин Юнес, 79'), Андре Силва Аугсбург: Рафал Гикевич, Роберт Гумни, Мадс Валентин Педерсен, Марек Сухи, Феликс Удуохай, Ян Моравек (Тобиас Штробль, 64'), Ласло Бенеш (Рубен Варгас, 80'), Карлос Груэсо, Рис Оксфорд, Флориан Нидерлехнер (Альфред Финнбогасон, 65'), Марко Рихтер (Фредрик Йенсен, 65') Предупреждения: Мартин Хинтереггер (31'), Феликс Удуохай (46'), Лука Йович (51'), Себастьян Роде (84')

    «Айнтрахт» (56) поднялся на 3-е место, а «Аугсбург» (33) идет 11-м.

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