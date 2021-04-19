ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги

Международная федерация футбола ФИФА выразила неодобрение по поводу Суперлиги, созданной 12 топ-клубами Европы.

«ФИФА не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур. ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, участвующие в горячих дискуссиях, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо футбола, в духе солидарности и честной игры.

ФИФА, конечно же, сделает все необходимое, чтобы способствовать гармоничному продвижению вперед в общих интересах футбола», — говорится в заявлении.

Накануне УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А осудили топ-клубы за Суперлигу и пригрозили им исключением из турниров.