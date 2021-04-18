ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПервый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
  • 18:00
    • Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом»
  • 19:12
    • «Атлетико» всухую разгромил «Эйбар»
  • 18:52
    • Рублев уступил Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло
  • 18:34
    • «Сочи» оказался сильнее ЦСКА
  • 18:33
    • Дубль Холанна помог «Боруссии» разгромить «Вердера»
    Все новости спорта

    Юсупов: «Сочи» нельзя было проигрывать, все это понимали

    Футбол Сочи ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился эмоциями после победы над ЦСКА (2:1) в 26-м туре РПЛ.

    Артур Юсупов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Юсупов

    Хавбек стал автором победного гола и был признан лучшим игроком матча.

    «Нам нельзя было проигрывать. Все это понимали и очень ответственно отнеслись к матчу.

    У игроков зажили всякие болячки, поэтому мы вышли на поле в полноценном состоянии и провели очень хороший матч.

    Мой гол? Так получается, что в этом сезоне я часто забиваю, получаются красивые голы. Я тоже этому рад.

    Может быть, я нашел свою команду, свой город. Коллектив и тренерский штаб доверяют мне, и все это в совокупности дает результат», — сказал Юсупов в эфире «Матч ТВ».

    В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» располагается на седьмой строчке, набрав 43 очка.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» прервут серию неудач в играх с уфимцами
  • «Спартак» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Остановит ли «Наполи» «Интер»?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Реал» не потерять очки с «Хетафе»?
  • «Хетафе» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Интер Майами — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Аризона — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры