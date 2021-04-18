Юсупов: «Сочи» нельзя было проигрывать, все это понимали

Артур Юсупов Фото: globallookpress.com
Хавбек стал автором победного гола и был признан лучшим игроком матча.
«Нам нельзя было проигрывать. Все это понимали и очень ответственно отнеслись к матчу.
У игроков зажили всякие болячки, поэтому мы вышли на поле в полноценном состоянии и провели очень хороший матч.
Мой гол? Так получается, что в этом сезоне я часто забиваю, получаются красивые голы. Я тоже этому рад.
Может быть, я нашел свою команду, свой город. Коллектив и тренерский штаб доверяют мне, и все это в совокупности дает результат», — сказал Юсупов в эфире «Матч ТВ».
В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» располагается на седьмой строчке, набрав 43 очка.