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    «Сочи» оказался сильнее ЦСКА

    «Сочи» — ЦСКА: счет 2:1, обзор голов

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    В 26 туре чемпионата России «Сочи» дома победил ЦСКА со счетом 2:1.

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    Сочинцы забивали в середине игры. Сначала перед перерывом Кристиан Нобоа с пенальти открыл счет, а затем на 54 минуте Артур Юсупов удвоил преимущество хозяев.

    ЦСКА ответил на 78 минуте голом Игоря Дивеева. На большее «Армейцев» не хватило.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — ЦСКА 2:1
    Голы: 1:0 Кристиан Нобоа (пенальти) (40'), 2:0 Артур Юсупов (54'), 2:1 Игорь Дивеев (78') Сочи: Николай Заболотный, Сергей Терехов, Миха Мевля, Кирилл Заика, Иван Миладинович, Данила Прохин, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров (Александр Руденко, 84'), Антон Заболотный (Marko Dugandzic, 85') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Георгий Щенников, Вадим Карпов (Алан Дзагоев, 46'), Наяир Тикнизян (Арнор Сигурдссон, 59'), Игорь Дивеев, Никола Влашич, Константин Марадишвили, Иван Обляков (Ильзат Ахметов, 58'), Чидера Эджук (Фёдор Чалов, 66'), Хосе Саломон Рондон (Илья Шкурин, 74') Предупреждения: Сергей Терехов (35'), Никита Бурмистров (50'), Миха Мевля (77'), Арнор Сигурдссон (81'), Николай Заболотный (86'), Marko Dugandzic (88'), Алан Дзагоев (90')

    «Сочи» прервали серию из двух поражений. Они на 7 месте с 43 очками. ЦСКА занимает 5 место с 46 баллами. Команда Ивицы Олича пока что уступает «Рубину» борьбу за еврокубки.

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