Олич: «Сочи» больше хотел выиграть и победил заслуженно

Главный тренер ЦСКАподвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с(1:2).

«Знали, что сегодня не будет легко. "Сочи" хорошо играет дома. Мы готовились к тому, чтобы не пропустить в первые полчаса.

Это удалось, но вскоре все же пропустили. Игорь Акинфеев хорошо стоял, спас нас несколько раз.

Мы начали играть в конце. По VAR не могу сказать, не видел повтора [момента с пенальти за игру рукой Тикнизяна].

Попробовали забить. Моменты были, но когда пропустили второй, было тяжело. "Сочи" больше хотел выиграть.

Это правда, что мы не играли в концовке второго тайма как всю игру. Но мы хорошо видели: в этом много риска. Почти все играли в атаку, но это было опасно.

Пропустили бы еще 2-3, если бы играли так раньше. После 1:2 оставалось 15 минут, могли еще забивать. Моменты были. Но все не было как надо.

Я вообще не был доволен первым таймом. И второй не начали как надо. Сегодня "Сочи" выиграл заслуженно», — передает слова Олича Sport24.