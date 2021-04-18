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    Дубль Депая принес «Лиону» победу над «Нантом»

    «Нант» — «Лион»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 33-го тура чемпионата Франции «Лион» добился выездной победы над «Нантом» со счетом 2:1.

    «Лион»
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    «Лион»

    Победный дубль на свой счет записал Мемфис Депай. За хозяев отличился Николя Паллуа.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Лион 1:2
    Голы: 0:1 Мемфис Депай (5'), 0:2 Мемфис Депай (пенальти) (37'), 1:2 Николя Паллуа (60') Нант: Альбан Лафон, Фабио да Силва (Sebastien Corchia, 80'), Николя Паллуа, Шарль Траоре (Деннис Аппиа, 37'), Жан-Шарль Кастеллетто, Педро Чиривелья, Людовик Блас, Имран Луза, Моузес Саймон (Кадер Бамба, 66'), Калифа Кулибали (Маркус Режис Коко, 80'), Рандаль Коло Муани Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (Синали Дьоманде, 78'), Максвелл Корне (Маттиа Де Шильо, 62'), Карл Токо Экамби (Yaya Soumare, 90'), Мемфис Депай (Уссем Ауа, 78'), Лукас Пакета, Максанс Какере, Бруно Гимарайнс (Тьяго Мендес, 62'), Ислам Слимани Предупреждение: Джейсон Денайер (67')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» располагается на четвертом месте, «Нант» — 19-й.

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