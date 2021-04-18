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    Дубль Гринвуда принес «Ман Юнайтед» победу над «Бернли»

    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: счет 2:1, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера победил дома «Бернли» со счетом 3:1.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Дубль в составе «Манкунианцев» сделал Мэйсон Гринвуд, забивший на 48 и 84 минутах поединка. Между его голами «Бернли» пытался отыгрываться. Джеймс Тарковски смог сократить разрыв до гола.

    Все вопросы снял Эдинсон Кавани. В этом эпизоде результативной передачей отметился Донни ван де Бек.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Бёрнли 3:1
    Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (48'), 1:1 Джеймс Тарковски (50'), 2:1 Мэйсон Гринвуд (84'), 3:1 Эдинсон Кавани (90') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд (Донни ван де Бек, 84'), Фред (Эдинсон Кавани, 46'), Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд Бёрнли: Бэйли Пикок-Фаррел, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Йоханн Берг Гудмундссон (Ник Поуп, 88'), Джош Браунхилл (Матей Выдра, 88'), Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд Предупреждения: Аарон Ван-Биссака (26'), Джек Корк (57'), Джеймс Тарковски (89')

    После 32 тура «Манчестер Юнайтед» имеет 66 очков (2 место) и отстает от «Ман Сити» на 8 пунктов. «Бернли» проиграл в третий раз подряд. Подопечные Шона Дайча в шести очках от зоны вылета.

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