«Алавес» — «Уэска»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 85-й минуте забил аргентинский полузащитник хозяев Родриго Батталья.
Футбол. Испания. Примера
Алавес — Уэска 1:0
Гол: 1:0 Родриго Батталья (85') Алавес: Фернандо Пачеко, Альберто Родригес, Рубен Дуарте (Мартин Агиррегабирия, 46'), Виктор Лагуардия, Чимо Наварро, Родриго Батталья, Томас Пина, Пере Понс (Факундо Пельистри, 67'), Жоау Филипе (Луис Риоха, 89'), Лукас Перес (Йон Гвидетти, 84'), Хоселу (Дейверсон, 84') Уэска: Андрес Фернандес, Пабло Инсуа, Хорхе Пулидо, Денис Вавро (Борха Гарсия, 86'), Педро Москера (Идрисса Думбия, 77'), Давид Феррейро (Даниэль Эскрих, 77'), Хавьер Галан, Педро Лопес, Хайме Сеоане (Микель Рико, 77'), Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 68'), Рафаэль Мир Висенте Предупреждения: Денис Вавро (30'), Родриго Батталья (60'), Даниэль Эскрих (84')
«Уэска» с 27 очками на 16-й строке таблицы Примеры, «Алавес» с 24 очками на 19-м месте.