Роджерс о Кубке Англии: Мы хотим попасть в финал

Главный тренер «Лестера»поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Англии с «Саутгемптоном».

«"Лестер" впервые за 39 лет вышел в полуфинал Кубка Англии. В такие моменты умение держать себя в руках очень важно. Самое главное — это держать удар, когда ты находишься под давлением.

Мы хотим попасть в финал, и мы можем сделать это только при хорошем выступлении. Если вы слишком много думаете об этом или нервничаете, то это может обездвижить вас. Мы должны сохранять спокойствие, я обязан дать ясность команде, а потом все мы выйдем на поле и попытаемся найти свою игру. Мы не можем контролировать то, как будет играть "Саутгемптон", но мы можем контролировать то, что делаем сами», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

Игра состоится 17 апреля на стадионе «Уэмбли». Начало встречи в 20:30 мск.