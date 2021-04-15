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    Рома — Аякс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.04.2021)

    «Рома» — «Аякс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Рома Аякс Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в четвертьфинале ЛЕ начнётся матч «Рома» — «Аякс».

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    Составы команд:

    «Рома»: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Жордан Верету, Амаду Диавара, Риккардо Калафьори, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко.

    «Аякс»: Мартен Стекеленбург, Юрриен Тимбер, Сеан Клайбер, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Эдсон Альварес, Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес, Душан Тадич, Антони.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Аякс» — «Рома» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Аякс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Аякс» со счетом 0:2. Матч между командами «Рома» и «Аякс» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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