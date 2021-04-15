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    Пике может сыграть на уколах в финале Кубка Испании

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    Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике может сыграть на обезболивающих уколах в финале Кубка Испании с «Атлетиком», утверждает AS.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    По информации издания, футболист по-прежнему испытывает боль в колене, но 16 апреля ему снова сделают уколы, как и перед встречей Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

    Отмечается, что Пике тренируется, несмотря на неприятные ощущения, а его выход на поле целиком зависит от решение главного тренера Рональда Кумана.

    Пике не играл с 3 марта, а за последние пять месяцев он провел всего пять матчей.

    Матч «Атлетик» — «Барселона» состоится 17 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

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