Пике может сыграть на уколах в финале Кубка Испании

Центральный защитник «Барселоны»может сыграть на обезболивающих уколах в финале Кубка Испании с «Атлетиком», утверждает AS.

По информации издания, футболист по-прежнему испытывает боль в колене, но 16 апреля ему снова сделают уколы, как и перед встречей Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

Отмечается, что Пике тренируется, несмотря на неприятные ощущения, а его выход на поле целиком зависит от решение главного тренера Рональда Кумана.

Пике не играл с 3 марта, а за последние пять месяцев он провел всего пять матчей.

Матч «Атлетик» — «Барселона» состоится 17 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».