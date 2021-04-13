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    В «Спартаке» объяснили видео с сотрудником клуба, заходящим в судейскую комнату

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    Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал видео, на котором запечатлено, как перед матчем 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0) в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, очень похожий на начальника красно-белых Василия Козловцева.

    «Спартак» — «Локомотив»
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    «Спартак» — «Локомотив»

    По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

    «Я связался с Козловцевым. Он подтвердил, что заходил в судейскую после окончания матча. Он заходил для передачи кода подтверждения протокола.

    При этом, насколько мне известно, арбитр был не против. И не зафиксировал факт возможного нарушения регламента со стороны "Спартака".

    Мы готовы подтвердить факт того, что Сухина был как минимум один раз до игры в судейской. И готовы подтвердить тот факт, что Козловцев заходил после игры», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

    Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина.

    Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале. 13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге этот вопрос перенесли на пятницу, 16 июня.

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