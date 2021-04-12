«Лион» — «Дижон»: счет 3:0, обзор голов

В 32 туре французской Лиги 1одолелсо счетом 3:0.

В составе «Олимпийцев» дубль оформил Мемфис Депай. Также гол и пас сделал Лукас Пакета.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Анже 3:0 Голы: 1:0 Мемфис Депай (22'), 2:0 Лукас Пакета (41'), 3:0 Мемфис Депай (83') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (Маттиа Де Шильо, 58'), Максвелл Корне (Мельвен Бар, 73'), Карл Токо Экамби, Мемфис Депай, Лукас Пакета (Райан Шерки, 89'), Максанс Какере, Бруно Гимарайнс (Тьяго Мендес, 73'), Ислам Слимани Анже: Поль Бернардони, Сулейман Думбия, Матео Павлович, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Абдулай Бамба, Анжело Фюльжини (Антонен Бобишон, 85'), Пьеррик Капелле (Тома Мангани, 59'), Ибраим Амаду (Зинедин Ульд-Халед, 81'), Стефан Баокен (Луа Дьони, 60'), Сада Тиуб (Мохамед-Али Чо, 60')

«Лион» идет на 4 месте, уступая очко «Монако» в борьбе за Лигу чемпионов. «Анже» не смог выиграть в четвертый раз подряд и занимает 11 место.