«Вильярреал» — «Осасуна»: счет матча 1:2, обзор голов

В рамках 30-го тура испанской Примерына выезде одержала победу над— 2:1.

Памплонцы набрали три очка благодаря голам Хона Монкайолы и Анте Будимира, которые отличились на 64-й и 74-й минутах соответственно.

«Желтая субмарина» забила на 70-й минуте после автогола Давида Гарсии.

Для подопечных Унаи Эмери это поражение стало первым после трех побед подряд.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Осасуна 1:2 Голы: 0:1 Хон Монкайола (64'), 1:1 Давид Гарсия (автогол) (70'), 1:2 Анте Будимир (74') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль (Ману Тригерос, 78'), Рамиро Фунес Мори, Даниэль Парехо, Хуан Фойт, Рубен Пенья (Херар Морено, 46'), Коста Хауме (Альфонсо Педраса, 46'), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 78'), Йереми Пино (Самуэль Чуквезе, 58') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Хуан Крус (Мануэль Санчес, 61'), Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Дарко Брашанац, Энрике Барха (Ойер Оласабаль, 76'), Хон Монкайола, Хави Мартинес (Лукас Торро, 59'), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 76'), Анте Будимир (Хонатан Кальери, 76')

В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает седьмое место (46 очков), а «Осасуна» — 13-е (34 очка).