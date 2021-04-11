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    «Валенсия» и «Реал Сосьедад» сильнейшего не выявили

    «Валенсии» — «Реал Сосьедад»: счет 2:2, обзор голов

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    В матче 30 тура испанской Примеры «Валенсия» и «Реал Сосьедад» разошлись миром, сыграв вничью со счетом 2:2.

    «Валенсия» и «Реал Сосьедад» сильнейшего не выявили
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    Гости после первого тайма вели в счете 2:0. У них забивали Александр Исак и Андер Гевара. У «Бэтменов» не смог реализовать пенальти Карлос Солер.

    Во втором тайме хозяева отыгрались благодаря голам Габриэля Паулисты и Даниэля Васса.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Реал Сосьедад 2:2
    Голы: 0:1 Андер Гевара (33'), 0:2 Александер Исак (45'), 1:2 Даниэль Васс (пенальти) (60'), 2:2 Габриэл Паулиста (73') Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Карлос Солер, Денис Черышев (Юнус Муса, 63'), Даниэль Васс (Кристиан Олива, 90'), Урош Рачич (Кевин Гамейро, 63'), Гонсалу Гуэдеш (Антонио Латорре, 86'), Максимилиано Гомес Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Андони Горосабель, Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Порту Кристиан (Аднан Янузай, 66'), Микель Оярсабаль (Хон Баутиста, 89'), Андер Гевара, Урко Гонсалес (Модибо Саньян, 46'), Карлос Фернандес (Роберто Лопес, 79'), Александер Исак Предупреждения: Урко Гонсалес (7'), Денис Черышев (42'), Порту Кристиан (45'), Габриэл Паулиста (47'), Карлос Фернандес (58'), Начо Монреаль (66'), Юнус Муса (68'), Даниэль Васс (77'), Максимилиано Гомес (78'), Максимилиано Гомес (80')

    За 10 минут до конца встречи Макси Гомес оставил «Валенсию» в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.

    «Валенсия» имеет 34 очка (13), а «Реал Сосьедад» набрал 47 баллов (5 место).

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