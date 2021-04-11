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    «Гранада» одолела «Вальядолид»

    «Вальядолид» — «Гранада»: счет 1:2, обзор голов

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    «Гранада» на поле «Вальядолида» одержала победу со счетом 2:1. Тем самым она прервала серию из двух поражений.

    Кини
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    Кини

    За несколько минут до конца первой половины Фабиан Орельяна реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

    Гости ответили на 78 минуте голов Хорхе Молины. Кини на 86 минуте вырвал для «Гранады» победу.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Гранада 1:2
    Голы: 1:0 Фабиан Орельяна (пенальти) (41'), 1:1 Хорхе Молина (78'), 1:2 Кини Марин (86') Вальядолид: Хорди Масип, Санчес Хавьер (Мигель Рубио, 46'), Бруно Гонсалес, Сайди Джанко (Начо Мартинес, 85'), Лукас Оласа, Фабиан Орельяна, Рубен Алькарас, Роке Меса, Тони Вилья (Пабло Эрвияс, 65'), Кенан Кодро (Шош-Зальман Вайссман, 85'), Серхио Гвардиола (Маркос де Соуза, 72') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Кини Марин, Хесус Вальехо, Максим Гоналон (Луис Суарес, 65'), Ян Брис Этеки (Янхель Эррера, 46'), Антонио Пуэртас, Дарвин Мачис, Федерико Вико (Анхель Монторо, 55'), Хорхе Молина (Виктор Диас, 86') Предупреждения: Хесус Вальехо (34'), Сайди Джанко (62'), Рубен Алькарас (62'), Хорди Масип (64'), Луис Суарес (67'), Бруно Гонсалес (69')

    После этого «Гранада» набрала 39 очков и занимает 8 место. У «Вальядолида» 27 пунктов и 17 место. Хозяева в одном пункте от зоны вылета.

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