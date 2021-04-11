«Бернли» — «Ньюкасл»: счет матча 1:2, обзор голов

в домашнем матче 31-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от— 1:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Аллан Сент-Максимен Фото: nufc.co.uk

Хозяева открыли счет на 18-й минуте, когда Крис Вуд вошел в штрафную, обыграл двоих соперников и отдал идеальную передачу на Матея Выдру, который легко вколотил мяч в ворота с семи метров.

Гости отыгрались на 59-й минуте усилиями Джейкоба Мерфи, который от угла штрафной мощно пробил под дальнюю штангу после передачи Аллана Сент-Максимена.

А еще спустя пять минут отличился Сент-Максимен, нанеся идеальный по точности удар с линии штрафной площади.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Ньюкасл 1:2 Голы: 1:0 Матей Выдра (18'), 1:1 Jacob Murphy (59'), 1:2 Аллан Сент-Максимен (64') Бёрнли: Бэйли Пикок-Фаррел, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Йоханн Берг Гудмундссон (Джоэль Мумбонго, 90'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Матей Выдра Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Пол Дамметт, Мэтт Ритчи, Федерико Фернандес, Jacob Murphy, Джонджо Шелви, Мигель Альмирон (Джеффри Хендрик, 90'), Шон Лонгстафф, Жоэлинтон (Каллум Уилсон, 58'), Дуайт Гейл (Аллан Сент-Максимен, 58') Предупреждение: Джош Браунхилл (70')

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает 17-е место (32 очка), а «Бернли» — 15-е (33 очка).