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    Гол Йевтича принес «Рубину» победу над «Ростовом»

    «Ростов» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Казанский «Рубин» одержал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 71-й минуте. Деспотович оттер от мяча Байрамяна и передал мяч Йевтичу, который вторым касанием выполнил удар в верхний дальний угол, без шансов для Песьякова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Рубин 0:1
    Гол: 0:1 Дарко Йевтич (73') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев (Кирилл Фольмер, 84'), Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков, Armin Gigovic, Pontus Almqvist (Роман Тугарев, 72'), Данил Глебов, Georgi Makhatadze (Кэнто Хасимото, 30'), Дмитрий Полоз (Хорен Байрамян, 72'), Али Соу Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Александр Зуев (Силвие Бегич, 68'), Илья Самошников, Дарко Йевтич, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров (Солтмурад Бакаев, 90'), Оливер Абильгор, Леон Мусаев (In-Beom Hwang, 67'), Джордже Деспотович Предупреждения: Джордже Деспотович (31'), Александр Зуев (45'), Николай Поярков (52'), Armin Gigovic (61'), Юрий Дюпин (90')

    Казанцы набрали 43 очка и находятся на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина с 37 очками располагается на 9-й строчке.

    В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Локомотивом» (17 апреля), а «Рубин» — с «Уралом» (18 апреля).

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