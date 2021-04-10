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    Газизов отреагировал на слухи о договорном характере матча с «Ахматом»

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о комментариях в социальных сетях о возможных договорных матчах с «Ахматом».

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    В субботу, 10 апреля, «Уфа» разгромила «Ахмат» со счетом 3:0 и обошла в таблице тульский «Арсенал», заняв 14-ю строчку.

    7 апреля «Ахмат» победил команду из Уфы в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. Некоторые болельщики в социальных сетях предположили, что оба матча несли договорной характер.

    «Договорные матчи? О ерунде мне даже говорить не хочется. Мы играли очень хорошо в Грозном, и все это видели. Плюс там были определенные судейские ошибки.

    Мы хотели пройти в Кубке дальше, но не вышло. Борьба была и там, и здесь. Там больше повезло "Ахмату", здесь больше повезло нам.

    Чтобы этих разговоров не было нам надо было проиграть что ли?», — сказал Газизов «Спорт-Экспрессу».

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