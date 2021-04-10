Газизов отреагировал на слухи о договорном характере матча с «Ахматом»

Генеральный директор «Уфы»высказался о комментариях в социальных сетях о возможных договорных матчах с

В субботу, 10 апреля, «Уфа» разгромила «Ахмат» со счетом 3:0 и обошла в таблице тульский «Арсенал», заняв 14-ю строчку.

7 апреля «Ахмат» победил команду из Уфы в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. Некоторые болельщики в социальных сетях предположили, что оба матча несли договорной характер.

«Договорные матчи? О ерунде мне даже говорить не хочется. Мы играли очень хорошо в Грозном, и все это видели. Плюс там были определенные судейские ошибки.

Мы хотели пройти в Кубке дальше, но не вышло. Борьба была и там, и здесь. Там больше повезло "Ахмату", здесь больше повезло нам.

Чтобы этих разговоров не было нам надо было проиграть что ли?», — сказал Газизов «Спорт-Экспрессу».