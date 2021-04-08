«Арсенал» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Оружейники» вышли вперед на 33-й минуте, когда Сергей Ткачев навесил на линию вратарской, где Евгений Луценко оторвался от опекуна и головой вколотил мяч в сетку.
«Армейцы» отыгрались на 48-й минуте. Вадим Карпов точно пробил головой после навесной передачи Арнора Сигурдссона.
Спустя семь минут «Арсенал» остался в меньшинстве, так как Луценко получил вторую желтую карточку за удар локтем по лицу соперника.
Победный гол москвичи забили на 86-й минуте. Алан Дзагоев почти от линии штрафной роскошной передачей разрезал всю оборону противника, а Марио Фернандес с нескольких метров вколотил мяч в сетку.
Жеребьевка полуфинала Кубка России пройдет в пятницу 9 апреля и начнется в 18:00 (мск).