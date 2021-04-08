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    Гол Фернандеса вывел ЦСКА в полуфинал Кубка России

    «Арсенал» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Арсенал Тула ЦСКА
    ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в выездном матче 1/4 финала Кубка России.

    Чидера Эджуке
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    Чидера Эджуке

    Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Оружейники» вышли вперед на 33-й минуте, когда Сергей Ткачев навесил на линию вратарской, где Евгений Луценко оторвался от опекуна и головой вколотил мяч в сетку.

    «Армейцы» отыгрались на 48-й минуте. Вадим Карпов точно пробил головой после навесной передачи Арнора Сигурдссона.

    Спустя семь минут «Арсенал» остался в меньшинстве, так как Луценко получил вторую желтую карточку за удар локтем по лицу соперника.

    Победный гол москвичи забили на 86-й минуте. Алан Дзагоев почти от линии штрафной роскошной передачей разрезал всю оборону противника, а Марио Фернандес с нескольких метров вколотил мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Арсенал Тула — ЦСКА 1:2
    Голы: 1:0 Evgeni Lutsenko (33'), 1:1 Вадим Карпов (48'), 1:2 Марио Фернандес (86') Предупреждения: Evgeni Lutsenko (21'), Георгий Щенников (23'), Кирилл Панченко (47'), Evgeni Lutsenko (55'), Александр Ломовицкий (71'), Наяир Тикнизян (90')

    Жеребьевка полуфинала Кубка России пройдет в пятницу 9 апреля и начнется в 18:00 (мск).

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