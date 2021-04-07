Вейналдум: Первый тайм совсем не удался «Ливерпулю»

Джорджиньо Вейналдум Фото: globallookpress.com
«Мы недостаточно остро играли, не были сфокусированы в полной мере на игре. Допустили ошибку в расстановке, поэтому случилось то, что случилось.
Нам пришлось не просто, и мы недовольны итогом. Играли против отличной команды, и первый тайм нам совсем не удался. После удачной игры в отборе мы часто сразу же теряли мяч из-за простых ошибок в передачах», — цитирует Вейналдума официальный сайт УЕФА.
Ответный матч этих команд состоится в Англии через неделю, 14 апреля.