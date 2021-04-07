ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
  • 23:52
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у дортмундской «Боруссии»
  • 23:52
    • Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Ливерпулем»
  • 21:48
    • ЦСКА одержал третью победу над СКА
  • 12:39
    • Гончаренко — новый главный тренер «Краснодара»
  • 22:17
    • «Вильярреал» открыл академию в Краснодаре
    Все новости спорта

    Вейналдум: Первый тайм совсем не удался «Ливерпулю»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Ливерпуль Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

    Джорджиньо Вейналдум
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джорджиньо Вейналдум

    «Мы недостаточно остро играли, не были сфокусированы в полной мере на игре. Допустили ошибку в расстановке, поэтому случилось то, что случилось.

    Нам пришлось не просто, и мы недовольны итогом. Играли против отличной команды, и первый тайм нам совсем не удался. После удачной игры в отборе мы часто сразу же теряли мяч из-за простых ошибок в передачах», — цитирует Вейналдума официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч этих команд состоится в Англии через неделю, 14 апреля.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» обыграет «ПСЖ» даже без Левандовски?
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Первая игра в Балашихе будет голевой?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сколько голов ждать от «Локомотива»?
  • «Сочи» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.87
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры