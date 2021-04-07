«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью сиз Бильбао — 1:1.

Счет был открыт гостями на 85-й минуте после удара Асиера Вильялибре, но уже через несколько минут Роберто Лопес спас хозяев от поражения.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Атлетик 1:1 Голы: 0:1 Асьер Вильялибре (85'), 1:1 Роберто Лопес (89') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Ариц Элустондо (Андони Горосабель, 62'), Айэн Муньос (Начо Монреаль, 33'), Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Аднан Янузай, 62'), Андер Гевара, Андер Барренечеа, Мартин Субименди, Карлос Фернандес (Порту Кристиан, 71'), Александер Исак (Роберто Лопес, 71') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес (Унай Нуньес, 14'), Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 49'), Оскар де Маркос (Андер Капа, 46'), Икер Муньяин (Иньиго Лекуэ, 69'), Алехандро Беренгер, Дани Гарсия, Унай Венседор, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 69') Предупреждения: Айэн Муньос (12'), Дани Гарсия (22'), Игор Субельдия (38'), Мартин Субименди (84')

«Реал Сосьедад» с 46 очками поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице Примеры. Клуб из Бильбао располагается на 10-м месте, имея в активе 36 очков.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Валенсией» 11 апреля, а «Атлетик» днем ранее примет «Алавес».