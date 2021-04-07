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    Газизов: В матче с «Ахматом» были неприятные судейские ошибки

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча с «Ахматом» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    В этой встрече обязанности главного тренера уфимского клуба исполнял Николай Сафрониди. Он получил красную карточку в конце матча «за выход на поле в конфронтационной манере, выражая несогласие решением арбитра».

    «Мне показалось, что были неприятные судейские ошибки, но это футбол.

    Показалось, что должен был быть назначен пенальти в ворота "Ахмата", но повторов в трансляции не показали, поэтому оценивать эпизод сложно.

    Удаление Сафрониди? Тренер спросил, почему не дали красную карточку сопернику и добавили всего две минуты, за что был удален.

    ы бились, сделали всё возможное для победы, но не получилось. Не смогли реализовать свои моменты. Игра получилась хорошей.

    Понимали, что "Ахмат" играет дома, в хорошей форме и побеждает в последних матчах. Через три дня игра в чемпионате будет совсем другой.

    После матча я зашел в раздевалку и сказал команде, что если мы будем так играть, то всё будет хорошо.

    Последние 20-30 минут мы давили прилично. Ничья в основное время была бы справедливой. "Ахмату" немного повезло», — сказал Газизов «Матч ТВ».

    «Уфа» и «Ахмат» вновь встретятся 10 апреля в рамках 25-го тура РПЛ.

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