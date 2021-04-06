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    Директор по развитию «Тоттенхэма» рассказал, как РПЛ привлечь инвесторов

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    Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе Роман Дубов считает, что в ближайшие годы финансирование российского футбола за счет государственного бюджета сократится.

    Директор по развитию «Тоттенхэма» рассказал, как РПЛ привлечь инвесторов
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    Ранее Дубов также предположил, что что модель государственного финансирования в России рухнет в последующие 10-15 лет.

    «Что бы мы ни говорили, но в России плавно меняются основные процессы. 10 лет назад никто бы не понял, о чем вообще речь: телеправа, доходы в дни матчей, бизнес вокруг стадиона, академия… Сейчас все понимают, что изменения нужны, что клубам и лиге надо жить по-другому.

    Конечно, совсем от государственного финансирования мы не откажемся, но, мне кажется, его станет меньше. Уже сейчас появляются клубы в ПФЛ и ФНЛ с частным капиталом, возникают более простые модели монетизации, мир становится более глобальным. Мне лично кажется, что надо инвестировать в лигу, как делает Ла Лига или АПЛ: большие ТВ-права и большие призовые создают конкуренцию и перспективы для роста. А еще это отличные условия для инвестиций.

    Если сделать призовой фонд хотя бы 300-400 млн долларов в РПЛ и распределять деньги в зависимости от результата (условно 70, 60, 50 — за первые места и по 15-20 последней), то выстроится очередь из желающих инвестировать в футбол. Деньги на фонд можно собрать за счет тех же госкомпаний, которые сегодня добровольно-вынуждено субсидируют клубы: "Газпром", "Лукойл", "ВТБ", "ВЭБ", "Роснефть", "Сбер" и так далее + какие-то региональные выплаты. Они будут спонсировать лигу или станут ее акционерами с прозрачным менеджментом, отчетностью и управлением. Тогда и коррупции будет поменьше, и станет понятен уровень менеджмента в конкурентной борьбе.

    Дальше можно сделать налоговые каникулы или большие послабления для лиги и клубов на 5-10 лет. Уверен, что 100 млн можно заработать на ТВ-правах (если даже на Кипре, где население 800 тысяч, ТВ-права стоят 30 млн евро в год). Все привыкают платить за контент. Уверен, вы платите за "Нетфликс", "Кинопоиск" или "Спотифай" и так далее. Время Дикого Запада проходит, молодежь растет с пониманием, что за контент надо платить. Важно делать качественный контент, улучшать картинку, качество и, самое главное, научиться продавать. Я рад, что "Окко" и "Яндекс" приходят на этот рынок, это создаст большую конкуренцию и возможности.

    Испанская Ла Лига взяла в президенты инвест-банкира: четкая программа, экспансия в разные страны, диджитализация, мощный менеджерский блок, — и ее коммерческая составляющая увеличилась в десятки раз, а пропасть между "Реалом", "Барселоной" и остальными клубами уменьшилась в разы. Можно дать возможность создавать эндаумент-фонды для инвестирования в будущее и много других инициатив. Так финансируется американский спорт. Было бы желание, идей можно найти много», — приводит слова Дубова «Матч ТВ».

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