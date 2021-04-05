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    «Зенит» всухую обыграл «Химки»

    «Зенит» — «Химки»: счет 2:0, обзор голов

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    «Зенит» обыграл «Химки» в 24 туре российской Премьер-лиги со счетом 2:0.

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    В первом тайме «Зенит» мог отметиться дважды, но гол Азмуна на 8 минуте был отменен. В добавленное время Вячеслав Караваев все же счет открыл.

    Следующий гол «Зенит» забил уже на 93 минуте встречи. Отличился Андрей Мостовой. Вендел выступил в качестве ассистента.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Химки 2:0
    Голы: 1:0 Вячеслав Караваев (45'), 2:0 Андрей Мостовой (90') Зенит: Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Малком (Андрей Мостовой, 76'), Далер Кузяев (Магомед Оздоев, 75'), Вендел (Александр Ерохин, 90'), Сердар Азмун (Себастьян Дриусси, 87'), Артём Дзюба (Алексей Сутормин, 90') Химки: Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Кирилл Боженов, Filip Dagerstaal, Денис Глушаков (Павел Могилевец, 69'), Илья Кухарчук (Senin Sebai, 69'), Резиуан Мирзов, Мохамед Конате Предупреждения: Деян Ловрен (10'), Брайан Идову (66'), Сердар Азмун (86')

    Это третья победа команды Сергея Семака подряд. Она опережает «Спартак» на 4 пункта, лидируя в таблице. «Химки» идут на 9 позиции с 35 очками.

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