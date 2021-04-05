Главный тренер сборной Белоруссии подал в отставку

Главный тренер сборной Белоруссииподал в отставку. Это произошло вскоре после поражения от Бельгии (0:8), которое стало самым крупным в истории национальной команды.

«Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришел к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Белоруссии.

Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые искренне за нас переживали. Также благодарен руководству Ассоциации "Белорусская федерация футбола" за то, что доверили работу с главной командой страны. Спасибо футболистам, тренерско-административному и медицинскому штабу. Всем, с кем довелось работать на протяжении почти двух последних лет.

Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную и я делал все, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед необходимы изменения», — приводит слова Мархеля сайт АБФФ.

Специалист возглавил сборную Белоруссии в июне 2019 года.