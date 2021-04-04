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    Тедеско: Соболева можно сравнить с Левандовским в «Баварии»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ.

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    «Заранее не знал, что Спартак» не побеждал в Ростове-на-Дону семь с половиной лет. Узнал только после матча. Горжусь этим. Сложно играть против «Ростова».

    На самом деле, сложно играть против любого соперника, так как все команды настраиваются на нас по-особому. Отдают на поле всю энергию.

    «Ростов» играют в довольно простую игру с длинными передачами. Мы должны были адаптироваться, биться на подборах. Был силовой и прямой футбол. Рад, что мы одержали победу.

    С Жиго всё в порядке, чувствует себя хорошо. Заменил потому, что врачи дали рекомендацию его заменить. Был удар в голову, с такими вещами нельзя шутить.

    Довольно поздно узнали, что Зобнин и Мозес смогут сыграть, а Крал — нет. По Кралу решили перед матчем, пытались сделать всё, чтобы он смог сыграть, но, к сожалению, не удалось. А вместо Зобнина и Мозеса, если бы они не смогли сыграть, у нас было бы много вариантов.

    Промес — очень хороший и качественный игрок, принимает правильные решения, он полезен для команды. Соболев — качественный футболист, всё время работает над собой, прибавляет.

    Из-за травм он пропустил много игр. Без него можно справиться, но каждой команде нужен такой нападающий, как он. Соболева можно сравнить с Левандовским в «Баварии» — без него немецкий клуб будет выглядеть иначе.

    Неважно, что произошло с Масловым, бывает всякое. Нельзя по таким фактам судить об игре футболиста. Он выиграл много единоборств, провел блестящий матч«, — приводит слова тренера "Матч ТВ".

    Москвичи на 1 очко отстают от "Зенита", который еще не сыграл свой матч 24-го тура. В следующем туре "Спартак" на выезде встретится с "Локомотивом" (11 апреля).

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