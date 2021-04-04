Соболев: В перерыве я знал, что мы еще забьем и победим

Нападающий «Спартака»поделился впечатлениями после гостевой победы над(3:2) в матче 24-го тура РПЛ.

Соболев оформил дубль в этом матче и был признан лучшим игроком.

«Наверное, после сборной, когда приезжаешь обратно в клуб, тяжело в эмоциональном плане. У тебя просто нет эмоций, сборная так влияет.

Когда выходишь на игру, нужно из себя их вытаскивать. Первые 10-15 минут я бегал "на автомате", а затем нашел в себе эмоции, силы и просто играл.

Почему дважды пропустили? Это "Ростов" — хорошая команда, которая играла дома. Хорошо, что мы сравняли счет еще до перерыва. В перерыве я знал, что мы еще забьем и победим», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Москвичи на 1 очко отстают от «Зенита», который еще не сыграл свой матч 24-го тура. В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Локомотивом» (11 апреля).