Первушин: Для нас поражение от ЦСКА со счетом 1:2 — это шаг вперед

Главный тренер «Тамбова»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Не могу сказать, что поражение обидное. Поздравил ребят в раздевалке, потому что ребята отдавались и очень хотели добиться результата.

Для нашей новой команды поражение от ЦСКА со счетом 1:2 — это шаг вперед. Ребята — молодцы, старались и боролись.

Предыдущие игры всегда можно делить на первый и второй таймы. Это объяснимо, так как не хватало функциональной подготовки, но перерыв на матчи сборных сказался для нас в лучшую сторону.

Спасибо за сбор в Казани нашим руководителям. Затем мы переехали в Саранск. Мы находимся на другом функциональном уровне.

Если бы матч с "Ротором" был немного подальше, тогда мы бы набрали форму. Получилось так, что мы играли с прямым конкурентом. Дальше были "Локомотив", "Динамо", "Сочи" — тут всё понятно.

Мы бежали вперед и нарывались на контратаки, поэтому счет такой. Последние два матча отсутствовал Рыжиков, который один из лучших по сейвам.

Когда такие люди, как Рыжиков, уходят, зажигаются новые звезды. Например, Сычев. Поэтому не бывает худа без добра.

Вопросов по пенальти нет. Раз арбитр назначил их, значит они были. Понимали, что большинство атак идет через Магнуссона, который отдает на Марио Фернандеса.

ЦСКА перенасыщает правый фланг. Туда сваливается Влашич. Затем насыщается штрафная площадь. Мы знали, как противодействовать ЦСКА, как играют Влашич и Эджуке.

Эджуке сейчас — один из лучших в скоростном дриблинге. Никола уже давно всем всё доказал. У нас всё равно сегодня многое получалось.

Мало замен? Наши лидеры набирают форму. Карп приехал из сборной в разобранном состоянии. Он вместе с Бавиным определяет игру команды в центре поля.

Нападающие хорошо двигались. Один заработал пенальти, а второй — реализовал. Сейчас они стали похожи на пару нападающих, а не на тех, кто приехал просто проявлять себя.

У меня спрашивают, зачем мы участвует в чемпионате. Сегодня мы ответили на этот вопрос. Стадион в Саранске — один из лучших, очень уютный и красивый. Плюс количество болельщиков. Мы играем для них.

Наверное, у ЦСКА больше фанатов сегодня было. Но всё равно с фанатами играть приятнее. Также спасибо работникам стадиона, которые прекрасно подготовили поле», — цитирует Первушина Sportbox.

После этого матча «Тамбов» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. В следующем туре команда Сергея Первушина 10-го числа на выезде встретится с «Химками».