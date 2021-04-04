Клопп: «Арсенала» не было на поле в матче против «Ливерпуля»

Главный тренерподвел итоги матча 30-го тура АПЛ с(3:0).

«Прекрасная, прекрасная игра. Наш контрпрессинг был на высшем уровне, что очень важно. В целом, команда защищалась именно так, как следует. Я действительно рад тому, как мы сыграли, и трем очкам в особенности.

В целом это было хорошее выступление. Мы завершили наши моменты. "Арсенал" не участвовал в игре все 95 минут. Это наша заслуга.

Мы не смотрим на "Челси", "Вест Хэм" и остальных. Нам надо побеждать в своих матчах, но, учитывая ситуацию, нужно, чтобы другие команды проигрывали. Мы больше не будем играть с "Челси" и "Лестером", например. Нам надо продолжать работать, чем мы и занимаемся», — цитирует Клоппа ВВС.

После этого матча «Ливерпуль» переместился на пятое место в турнирной таблице АПЛ.