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    Клопп: «Арсенала» не было на поле в матче против «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:0).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Прекрасная, прекрасная игра. Наш контрпрессинг был на высшем уровне, что очень важно. В целом, команда защищалась именно так, как следует. Я действительно рад тому, как мы сыграли, и трем очкам в особенности.

    В целом это было хорошее выступление. Мы завершили наши моменты. "Арсенал" не участвовал в игре все 95 минут. Это наша заслуга.

    Мы не смотрим на "Челси", "Вест Хэм" и остальных. Нам надо побеждать в своих матчах, но, учитывая ситуацию, нужно, чтобы другие команды проигрывали. Мы больше не будем играть с "Челси" и "Лестером", например. Нам надо продолжать работать, чем мы и занимаемся», — цитирует Клоппа ВВС.

    После этого матча «Ливерпуль» переместился на пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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