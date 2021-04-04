«Тамбов» — ЦСКА: счет 1:2, обзор голов

В матче 24 тура российской Премьер-лигина выезде обыграл. Этом первая и гра и первая победа для Ивицы Олича на посту главного тренера «Армейцев».

«Волки» вышли вперде после гола с пенальти в исполнении Артема Архипова. До перерыва Никола Влашич также с 11-метровой отметки счет сравнял. На 52 минуте Саломон Рондон вырвал ля гостей победы, исполнив третий пенальти в матче.

Спустя 12 минут после гола Рондона Влашич не смог реализовать третий 11-метровый, поставленный в ворота «Тамбова».

Футбол. Россия. Премьер-лига Тамбов — ЦСКА 1:2 Голы: 1:0 Artem Arhipov (пенальти) (16'), 1:1 Никола Влашич (пенальти) (26'), 1:2 Хосе Саломон Рондон (пенальти) (52') Тамбов: Vitaly Sychev, Alexander Denisov, Виталий Шахов, Denis Kaykov, Кэтэлин Карп (Tigran Avanesyan, 89'), Азер Алиев, Юрий Бавин, Антон Терехов (Никита Дроздов, 67'), Владислав Карапузов, Artem Arhipov, Kirill Klimov (Evgeni Chabanov, 89') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон (Вадим Карпов, 70'), Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Никола Влашич, Чидера Эджук, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Emil Bohinen (Иван Обляков, 89'), Хосе Саломон Рондон (Фёдор Чалов, 75') Предупреждения: Владислав Карапузов (7'), Kirill Klimov (17'), Кэтэлин Карп (45'), Юрий Бавин (52'), Emil Bohinen (54'), Artem Arhipov (63')

ЦСКА набрал 43 очка и ведет борьбу за еврокубки, занимая 4 место в таблице. «Тамбов» продолжает проигрывать и находится на дне.