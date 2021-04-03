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    «Вольфсбург» одолел «Кельн», «Байер» справился с «Шальке»

    «Вольфсбург» — «Кельн»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Вольфсбург Байер Шальке 04 Кельн Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 27-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» одержал домашнюю победу над «Кельном» со счетом 1:0.

    «Вольфсбург» одолел «Кельн», «Байер» справился с «Шальке»
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    Единственный мяч на 69-й минуте забил хорватский полузащитник Йосип Брекало, которому ассистировал голландский форвард Ваутер Вегорст.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Кёльн 1:0
    Гол: 1:0 Йосип Брекало (69') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Жером Руссийон (Максимилиан Филипп, 62'), Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Йосип Брекало (Жоао Виктор, 73'), Боте Баку, Ксавер Шлагер (Жозуа Гилявоги, 90'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Ваутер Вегорст Кёльн: Тимо Хорн, Ноа Каттербах (Флориан Кайнц, 75'), Рафаэль Кцихос, Кингсли Эхизибуэ, Хорхе Мере, Исмаил Якобс, Йонас Хектор (Себастьян Андерссон, 75'), Эйе Скири, Мариус Вольф (Эммануэль Деннис, 81'), Ондрей Дуда (Макс Мейер, 81'), Доминик Дрекслер (Эльвис Реджбечай, 66') Предупреждения: Кевин Мбабу (22'), Янник Герардт (63'), Флориан Кайнц (90')

    В параллельном матче леверкузенский «Байер» одержал домашнюю победу над гельзенкирхенским «Шальке» со счетом 2:1.

    Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева — отличился аргентинский форвард Лукас Аларио. На 72-й минуте сменивший его чех Патрик Шик удвоил счет.

    Гости отквитали один мяч на 81-й минуте благодаря голу Клас-Ян Хунтелара.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Шальке 04 2:1
    Голы: 1:0 Лукас Аларио (26'), 2:0 Патрик Шик (72'), 2:1 Клас-Ян Хунтелар (81') Байер: Лукаш Градецки, Жонатан Та, Свен Бендер, Эдмон Тапсоба, Венделл, Керем Демирбай (Леон Бэйли, 67'), Надим Амири (Мусса Диаби, 82'), Чарлес Арангис (Флориан Вирц, 60'), Эксекиэль Паласиос, Карим Беллараби (Жереми Фримпонг, 82'), Лукас Аларио (Патрик Шик, 67') Шальке 04: Фредерик Реннов, Бенжамен Стамбули, Тимо Беккер, Malick Thiaw, Омар Маскарель, Суат Сердар (Гонсало Пасьенса, 74'), Зеад Колашинац, Mehmet Aydin (Алессандро Шёпф, 75'), Kerim Calhanoglu (Джан Боздоган, 46'), Клас-Ян Хунтелар, Амин Арит Предупреждение: Эдмон Тапсоба (73')

    «Вольфсбург» с 51 очком закрепился на 3-й строке таблицы Бундеслиги, у «Байера» 6 место и 43 очка. «Кельн» в зоне стыков с 23 очками, «Шальке» замыкает таблицу (10 очков).

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