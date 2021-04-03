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    Арустамян: Агент Кварацхелии проведет переговоры с «Миланом» и «Ювентусом»

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    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил об интересе к полузащитнику «Рубина» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии со стороны клубов Серии А.

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    «Два гола Хвичи за сборную Грузии в течение десяти дней — в ворота Испании и Греции — это как минимум плюс пять миллионов евро к его трансферной стоимости.

    Те же два мяча Кварацхелия забил и за Рубин в 2021-м, но это точно не всем бросилось в глаза в Европе.

    Европейские команды уже начинают переговоры с Хвичей и его представителями. Агент Мамука Джугели на днях вылетает в Италию, где проведет переговоры с представителями "Милана" и "Ювентуса".

    Стороны обсудят возможный трансфер Кварацхелии. Также конкретный интерес к грузину проявляет "Наполи".

    Большое промо Хвиче в Италии делает Каха Каладзе. Легенду "Милана" активно спрашивают о потенциале Хвичи, а он дает лучшие рекомендации.

    Каладзе обсуждал Кварцхелию не только с агентами, но и с техническим директором "Милана", а когда-то своим напарником по обороне Паоло Мальдини.

    Тот даже отправил своего представителя в Тбилиси на матч Грузия — Испания», — написал Арустамян в Telegram.

    20-летний грузин в нынешнем розыгрыше РПЛ провел 20 матчей, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.

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