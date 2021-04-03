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    «Нижний Новгород» в гостях победил «Балтику»

    «Балтика» — «Нижний Новгород»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 34-го тура Первенства ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл калининградскую «Балтику» -2:1.

    «Нижний Новгород»
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    «Нижний Новгород»

    В составе победителей отличились Артем Попов (34-я минута) и Никита Каккоев (68).

    За проигравших забил Аллеф с пенальти (42).

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Балтика — Нижний Новгород 1:2
    Голы: 0:1 Artem Popov (34'), 1:1 Аллеф (пенальти) (42'), 1:2 Nikita Kakkoev (68') Балтика: Евгений Латышонок, Константин Ковалев, Аслан Дудиев (Miroslav Markovic, 80'), Игорь Юрганов, Артём Мещанинов, Juan Manuel Valencia, Максим Кузьмин, Младен Кашчелан (Алихан Шаваев, 84'), Ильнур Альшин, Аллеф (Михаил Маркин, 62'), Ishkhan Geloyan (Sultan Dzhamilov, 86') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Aleksey Shumskikh, Кирилл Маляров, Иван Темников (Сергей Зуйков, 87'), Кирилл Гоцук, Nikita Kakkoev, Александр Сапета, Nikolay Kalinskiy (Михаил Гащенков, 83'), Artem Popov (Тимур Сулейманов, 78'), Momo Yansane (Павел Комолов, 89'), Beka Kavtaradze (Мухаммад Султонов, 46') Предупреждения: Beka Kavtaradze (20'), Аллеф (35'), Константин Ковалев (59'), Игорь Юрганов (69'), Младен Кашчелан (80'), Артур Анисимов (90')

    «Нижний Новгород» с 72 очками идет 2-м место в таблице ФНЛ. «Балтика» — 6-я (58).

    В следующем туре команда Роберта Евдокимова сыграет дома с «Велесом» 7 апреля. Игроки Евгения Калешина встретятся на выезде с «Чертаново» в этот же день.

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