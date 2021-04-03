«Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 0:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Трент Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, где Диогу Жота здорово открылся между двух защитников и головой пробил под перекладину — мяч от рук Лено залетел в сетку ворот «Арсенала».
На 68-й минуте Мохамед Салах у края штрафной хозяев продавил защитника, прошёл к воротам и аккуратным ударом низом запустил мяч между ног Лено.
А на 82-й минуте не получилось у хозяев выйти из обороны через короткий пас, нарвавшись на отбор соперника, далее Салах выполнил пас в штрафную, на который выскочил Диогу Жота, переправивший мяч в ворота.
Мерсисайдцы набрали 49 очков и переместились на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Хозяева с 42 очками находятся на 9-й строчке.
В следующем матче «Ливерпуль» на своем поле примет «Астон Виллу» (10 апреля), а «Арсенал» на выезде встретится с «Шеффилд Юнайтед» (11 апреля).