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    «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Жота оформил дубль

    «Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:3) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Трент Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, где Диогу Жота здорово открылся между двух защитников и головой пробил под перекладину — мяч от рук Лено залетел в сетку ворот «Арсенала».

    На 68-й минуте Мохамед Салах у края штрафной хозяев продавил защитника, прошёл к воротам и аккуратным ударом низом запустил мяч между ног Лено.

    А на 82-й минуте не получилось у хозяев выйти из обороны через короткий пас, нарвавшись на отбор соперника, далее Салах выполнил пас в штрафную, на который выскочил Диогу Жота, переправивший мяч в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Ливерпуль 0:3
    Голы: 0:1 Диогу Жота (64'), 0:2 Мохамед Салах (68'), 0:3 Диогу Жота (82') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни (Седрик Суареш, 45'), Габриэл, Пабло Мари, Калум Чемберс, Даниель Себальос (Мохамед Эль-Ненни, 58'), Мартин Эдегор, Пьер-Эмерик Обамеянг (Габриэл Мартинелли, 77'), Томас, Николя Пепе, Александр Ляказетт Ливерпуль: Алисон Бекер, Озан Кабак (Рис Уильямс, 84'), Эндрю Робертсон (Диогу Жота, 61'), Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино (Жоржиньо Вейналдум, 78'), Садио Мане, Мохамед Салах Предупреждения: Диогу Жота (73'), Габриэл (90')

    Мерсисайдцы набрали 49 очков и переместились на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Хозяева с 42 очками находятся на 9-й строчке.

    В следующем матче «Ливерпуль» на своем поле примет «Астон Виллу» (10 апреля), а «Арсенал» на выезде встретится с «Шеффилд Юнайтед» (11 апреля).

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