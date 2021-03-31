Алексей Миранчук: В Словакии все пошло не по плану сборной России

Полузащитник сборной Россиивысказался после поражения в матче третьего тура квалификационного раунда ЧМ-2022 от команды Словакии.

«Словаки плотно играли в обороне. Все-таки мы вроде пытались, но не рисковали и играли надежно в том смысле, что не хотели делать какие-то потери. Поэтому была очень сдержанная игра. При этом делали акцент на оборону, а не на атаку, конечно. И пропустили.

В начале тайма после голов приходит энергия и сила. Продолжали давить и атаковать... Такое бывает. В обороне играет команда, такой гол между ног пропустили. Все пошло не по нашему плану», — цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».

После трех туров команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе, уступая первую строчку сборной Хорватии по дополнительным показателям.